„Sendung mit der Maus“ bei Rimmeles Hühnerhof

„Die Sendung mit der Maus“ hat zum bundesweiten Türöffner-Tag aufgerufen. Auch im Landkreis Ravensburg werden sich am Sonntag, 3. Oktober, Türen öffnen, die sonst für Kinder verschlossen sind. Lach- und Sachgeschichten live gibt es von Rimmeles Hühnerhof in Fronreute-Feldmoos.

90 Kinder können laut Pressemitteilung schauen, woher die Eier kommen, was das Huhn frisst und was es sonst noch auf dem Hof zu entdecken gibt. Gezeigt wird Tierhaltung und Lebensmittelproduktion vor Ort. Rimmeles Hühnerhof ist ein kleiner, familiengeführter landwirtschaftlicher Betrieb mit dem Schwerpunkt Hühnerhaltung mit Direktvermarktung sowie Ackerbau.

Am Türöffner-Tag der „Sendung mit Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am 3. Oktober Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt. Die Türöffner führen ihre Veranstaltungen komplett in Eigenregie durch. Ins Leben gerufen wurde die Aktion „Türen auf!“ vom Westdeutschen Rundfunk anlässlich des 40. Maus-Geburtstags 2011.