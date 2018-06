Schnitzkünstler wetteifern in Fronhofen mit Kettensägen

Der Musikverein Fronhofen hat über das Wochenende ihr seit mehreren Jahren bestehendes Sommerfest gefeiert – und am Montag geht es weiter. In diesem Jahr fand neben anderen Attraktionen „Die Formel eins des Kettensägen-Schnitzens“ statt, dem sogenannten Speedcarving.

Hierbei sägten acht Schnitzkünstler des Weltmeister-Teams mit Kettensägen aus einem rohen Baumstamm in 45 Minuten eine Holz-Skulptur. Geschnitzt wurden in kürzester Zeit künstlerische Unikate, vorwiegend Tiere wie Eulen, Adler, Kuh, einem Bären bis hin zum Reiher, aber auch Willkommens-Skulpturen in Herzform. Anschließend wurden die sehenswerten, aus Eiche gesägten Kunstwerke unter den Gästen versteigert. Von 80 bis 310 Euro gingen die Kunstwerke an den Höchstbietenden. Der Versteigerungserlös wurde zur Hälfte für wohltätige Zwecke der Gemeinde Fronhofen gestiftet, die andere Hälfte erging an den Künstler selbst. Heute endet das Sommerfest mit einem Feierabendhock im Festzelt mit der Jugendkapelle Ebenweiler-Fronhofen und den Burgspatzen Fronhofen. (obs)