Schmieder spendet 10.000 Euro an Stiftung Valentina

Für 10.000 Euro haben sich Kurt und Renate Peter von der Stiftung Valentina bei Geschäftsführer Florian Schmieder in Staig bedankt (Foto: Schmieder). Der Dienstleister aus Staig mit den beiden Geschäftsbereichen Personalvermittlung und Übersetzungen hat sich entschieden, das Geld nicht in Geschenke an Kundinnen und Kunden zu investieren, sondern der Stiftung zu spenden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Stiftung finanziert damit die intensivmedizinische Versorgung in der Region, damit schwerstkranke Kinder ihre letzten Tage zu Hause verbringen können.