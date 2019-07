Rollerfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Eine 59-jährige Rollerfahrerin ist laut einer Polzeimeldung am Samstag gegen 10 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 7962 zwischen Baienbach und Fronhofen leicht verletzt worden.

Die Frau fuhr mit dem Rollen von Baienbach nach Fronhofen, als eine vor ihr fahrende Autofahrerin abbremste, um nach links abzubiegen. Die Rollerfahrerin bremste daraufhin ebenfalls, was ein nachkommender 30-jähriger Autofahrer zu spät bemerkte. Der Mann fuhr der Rollerfahrerin hinten auf und brachte diese dadurch zum Sturz. Sie musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.