Rollerfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Auf der B 32 zwischen Mendelbeuren und Schreckensee ist am Montag ein Rollerfahrer bei Starkregen auf der nassen Fahrbahn gestürzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 67-Jährige gegen 15.30 Uhr in Richtung Blitzenreute, als er mit seinem Motorroller ins Schlingern geriet und von der Straße abkam. Er fiel samt Zweirad in den Straßengraben und blieb dort stecken. Der Rollerfahrer wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.