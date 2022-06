Regenerativen Landwirtschaft direkt auf dem Feld erleben

Das Landwirtschaftliche Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei (LAZBW) lädt für Donnerstag, 14. Juli, zu einem Feldtag nach Bettenreute ein. Thema des Tages ist „Regenerative Landwirtschaft und Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft“. Interessierte Landwirte, Berater und Bürger sind dazu eingeladen.

Das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) Aulendorf bewirtschaftet seit 2018 in Bettenreute (Fronhofen) Ackerflächen nach den Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft im Vergleich zur konventionellen Wirtschaftsweise nach guter fachlicher Praxis. Die Unterschiede und Maßnahmen dieser Art der Bewirtschaftung sollen am 14. Juli bei einem Feldtag mit Vorträgen und praktischen Demonstrationen im Feld vorgestellt werden.

Die Regenerative Landwirtschaft bietet das Potential natürliche Kreisläufe und Synergien effektiv zu nutzen, um ackerbauliche Ressourcen teilweise wiederherzustellen und somit langfristig den Einsatz externer Betriebsmittel zu reduzieren, schreibt das LAZBW in einer Pressemitteilung. Der Feldtag soll dazu dienen die Herausforderungen bei der Umsetzung der Grundsätze der Regenerativen Landwirtschaft am Standort Bettenreute aufzuzeigen und zu diskutieren. Drei Praktiker werden am Vormittag über ihren kontinuierlichen Lernprozess auf den Weg zur erfolgreichen Etablierung von Untersaaten, den vermehrten Zwischenfruchtanbau, alternative Düngemethoden und den Einsatz von Fermenten zur Vitalisierung und Rottelenkung berichten.

Die Teilnehmer treffen sich dafür von 9.30 bis 16.30 Uhr, wobei der Vormittag in Geratsreute 7 in Bettenreute verbracht wird. Dort werden die Elemente der Landnutzungsmethode in der Theorie dargelegt und der bisherige Verlauf des Projekts „Regenerative Landwirtschaft“ in Bettenreute nachgezeichnet. Nachmittags ist ein Feldrundgang auf den Versuchsflächen in Bettenreute (fußläufig erreichbar) geplant. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 15 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter www.lazbw.de.