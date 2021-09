Beim Versuch, einem Pkw Platz zu machen, ist eine Radfahrerin am Dienstagmorgen in der Straße „Neue Steige“ in Staig gestürzt.

Die 33-Jährige wollte laut Polizei wegen des von hinten kommenden Wagens von der Straße auf den Gehsteig wechseln und verlor dabei die Kontrolle über ihr Rad. Sie verletzte sich beim Sturz leicht am Knie. Ein Schaden am Fahrrad entstand nicht.