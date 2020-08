Ein Radfahrer ist am Sonntag gegen 10 Uhr in Baienbach beim Abbiegen gestürzt. Der 82-Jährige kam laut Polizei aus Richtung Zogenweiler und wollte in die Blitzenreuter Straße abbiegen. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich. Mit mehreren Schürfwunden brachte ihn die Rettung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Fahrrad entstand kein Schaden.