Radfahrer fährt Schlangenlinien

Einer Polizeistreife ist in der Nacht auf Freitag, 24. Mai gegen 0.30 Uhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer aufgefallen, der in Schlangenlinie auf der Kornstraße von Ebenweiler nach Fronreute fuhr. Da der vor Ort durchgeführte Alkohltest einen Wert von 1,7 Promille anzeigte, fuhren die Beamten laut Meldung mit dem 34-Jährigen in ein Krankenhaus, um die Entnahme einer Blutprobe zu veranlassen. Der Mann wird sich nun wegen einer sogenannten Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.