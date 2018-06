Pragmatische Zwischenlösung für Blitzenreuter Mensa

Die große Lösung für eine neue Mensa an der Grundschule und für das Kinderhaus in Blitzenreute dürfte erst 2019 angegangen werden. Bis dahin wird es nun eine pragmatische Lösung geben, um das Mittagessen für alle Kinder sowie die Pädagoge einfacher zu machen. Auf die Gemeinde Fronreute kommen dadurch Sachkosten von 4000 Euro und Personalkosten von rund 6400 Euro zu.

Ganz konkret wird es nun in dem einen Provisorium noch eine weitere provisorische Zwischenlösung geben. Erst letztes Jahr hat die Gemeinde Fronreute den Kindergarten St. Karl in Blitzenreute um ein mobiles Fertigmodul aus Stahl (vulgo Container) erweitert und vor dem Kinderhaus aufgestellt. Dort hat der Kindergarten nun die Regenbogengruppe für die Kinder im Vorschulalter eingerichtet. Zusätzlich wird der Gruppenraum dieses Provisoriums demnächst noch provisorisch während der Mittagszeit als eine Art Ausweich-Mensa genutzt werden.

Diese Lösung soll die bestehende Mensa entlasten, in der an manchen Tagen über 60 Kindergarten- und Schulkindern in einem engem Zeitfenster essen müssen. Diese Situation wird noch dadurch verschärft, da alle Schulkinder ab 12.20 Uhr gleichzeitig Mittagspause haben. Die aktuelle Raumnot ist mit dem Wachstum beider Einrichtungen in den letzten Jahren entstanden, und die Situation wird sich im nächsten Schuljahr mit einer weiteren Klasse noch verschärfen.

Durch das Provisorium im Provisorium können nun künftig bis zu 14 Kindergartenkinder andernorts essen und damit die eigentliche Mensa doch deutlich entlasten. Denn anderen Kindergartenkinder können im benachbarten früheren Büro der Leiterin essen. Damit können fortan Schul- und Kindergartenkinder getrennt voneinander das Mittagessen einnehmen, wie Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck vor dem Gemeinderat ausführte. Sie dankte dabei auch dem Kindergartenteam um Philipp Mertens für das Entgegenkommen. Immerhin wird die Lösung nur möglich, weil diejenigen Kinder der Regengengruppe, die nicht zu Mittag essen, andernorts betreut werden.

Kosten für die Gemeinde

Um einen fachgerechten Mensabetrieb bei der „Regenbogengruppe“ zu gewährleisten, stellt die Gemeinde Fronreute die Finanzierung sicher. Hierfür stellt sie eine hauswirtschaftliche Kraft für zwei Stunden täglich ein – das sind fast 7000 Euro im Jahr, von denen die Kommune 93 Prozent trägt, den Rest der Träger, die Kirchengemeinde. Zudem schafft Fronreute noch einen Speisewagen und weiteres Gerät für die Speiseausgabe für 4000 Euro an.

Die Ratsmitglieder votierten einstimmig für den Vorschlag. In der kurzen Aussprache regten die Gemeinderäte Florian Schmieder und Meinrad Maurer an, die Neuanschaffungen später anderen Nutzern in der Gemeinde zukommen zu lassen – beispielsweise der ehrenamtlichen Arbeit. Bürgermeister Oliver Spieß rechnet damit, dass die Sanierung und die Erweiterung der Grundschule Blitzenreute samt Mensa nach der Planungsphase erst 2019 angegangen werden wird. Damit wird das neue Provisorium rund zwei Jahre Gültigkeit haben.