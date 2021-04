Polo prallt auf Lastwagen und überschlägt sich

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Mittwoch um 17.30 Uhr auf der B 32 bei Blitzenreute passiert. Dabei wurde ein 20-Jähriger verletzt und es ist Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstanden.

Ein 20-jähriger VW-Lenker war gemeinsam mit zwei 18-jährigen Mitfahrern in Richtung Staig unterwegs. Am Ortsausgang Blitzenreute beschleunigte er seinen Wagen und kam in einer Rechtskurve, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, wie es im Polizeibericht heißt, auf die Gegenfahrspur. Ein 48-Jähriger, der mit seinem Lastwagen in entgegengesetzter Richtung fuhr, wich aus, konnte einen Verkehrsunfall jedoch nicht verhindern.

In der Folge kollidierte der VW Polo frontal mit dem Hinterrad des Lastwagens und wurde nach rechts abgewiesen. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab, wo er einen Hang hinabstürzte, sich überschlug und gegen einen Baum prallte. Alle drei Insassen des Autos wurden aufgrund des Unfallhergangs zur näheren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 20-jährige Unfallverursacher hat bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen davongetragen. Sowohl der Lastwagen als auch der Polo waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten deshalb vom Abschleppdienst geborgen werden.

Der Gesamtsachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, wird auf rund 25 000 Euro beziffert. Darüber hinaus müssen die aus drei Hausständen stammenden Insassen des Autos mit einer Anzeige wegen eines Corona-Verstoßes rechnen. Denn sie waren ohne Mund- und Nasenbedeckung in dem Fahrzeug unterwegs.