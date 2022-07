Polizei sucht Zeugen Bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstag, 07. Juli, auf der B 32 auf Höhe des Häckler Weihers ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Ein 69 Jahre alter VW Caddy-Fahrer soll nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 8 Uhr leicht auf die Gegenfahrspur gekommen sein und streifte dort einen entgegenkommenden VW des gleichen Modelltyps. Das teilte die Polizei mit. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet der Polizeiposten Altshausen um Zeugenhinweise. Insbesondere die Autofahrer, die hinter dem 69-jährigen VW-Lenker in Richtung Blitzenreute unterwegs gewesen sind, werden gebeten, sich unter 07584 / 92 170 zu melden.