Polizei stoppt überladenen Holzlaster

Fünfzehn Tonnen zuviel geladen hatte eine Lastwagenfahrerin, die mit ihrem Holzzug am Donnerstagnachmittag in Staig kontrolliert worden ist. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Spezialisten der Verkehrspolizei der Lastwagen mit Anhänger gegen 15.15 Uhr in der Blitzenreuter Steige auf. Zugmaschine und Anhänger waren voluminös mit Baumstämmen beladen, weshalb die Beamten den Verdacht der Überladung hegten.

Auf der Waage einer Firma in Weingarten war dann die Stunde der Wahrheit: statt der erlaubten 40 Tonnen hatte die Fahrerin etwas mehr als 55 Tonnen geladen. Außerdem war die 40-Jährige unmittelbar vor der Kontrolle deutlich zu schnell unterwegs. Sie überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 24 Stundenkilometern. Das zuviel geladene Holz musste die Frau vor Ort abladen. Erst danach durfte sie weiterfahren. Gegen die 40-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen die Transportfirma läuft ein Einziehungsverfahren, das den angestrebten Gewinn mit der Tour spürbar minimieren wird.