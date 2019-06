Pfingsten heißt Fußball in Fronhofen

Zum 39. Mal veranstaltet der Sportverein Fronhofen (SVF) laut eigener Mitteilung am kommenden Wochenende sein traditionelles Pfingstfest, welches auch in diesem Jahr von einem unterhaltsamen Programm umrahmt wird.

Den Auftakt der Festaktivitäten bildet am Freitag, 7. Juni, ab 17 Uhr der Feierabendhock, bei dem zu einem kulinarischen Angebot zunächst die Jugendmusikkapelle „Young Blood“ unterhält. Ab 19 Uhr übernimmt dann der Musikverein Hasenweiler die Bühne. Parallel zum Feierabendhock findet ab 18 Uhr ein Ü30-Turnier mit zahlreichen Teams aus der Region statt.

Am Pfingstsamstag haben dann zuerst die kleinsten Fußballer das Sagen. Um 13.30 Uhr startet vor der neuen Tribüne des Häldelestadions das Jugendturnier der Bambini- und F-Jugend-Kicker. Im Anschluss daran ist um 16 Uhr Anpfiff zum letzten Rundenspiel der Damen zwischen dem SV Fronhofen und der SG Aulendorf. Zum Abendprogramm steht dann der Spaß für jedermann im Vordergrund: Beim Human-Table-Soccer-Turnier treten verschiedene Mannschaften, Vereine und Firmen aus der Region gegeneinander an. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag findet das Gerümpelturnier satt. Das Turnier zählt laut Sportverein Fronhofen zu den Klassikern unter den Gerümpelturnieren. So kommen die Teilnehmer aus dem Allgäu, vom Bodensee, aus Ulm, Reutlingen und sogar aus der Schweiz.

Das musikalische Highlight des Festwochenendes steigt am Pfingstsonntag ab 20.30 Uhr, wenn die Band „Friends“ den Festzeltbesuchern einheizt.

Der Pfingstmontag beginnt um 9 Uhr mit einem Feldgottesdienst, ehe anschließend der Musikverein Fronhofen zum Frühschoppenkonzert im Festzelt aufspielt. Gegen 18 Uhr findet abschließend noch die Siegerehrung des Gerümpelturniers statt.

An allen Tagen bietet das SVF-Team neben einem reichhaltigen Speiseangebot auch ein Kuchenbuffet an. Am Pfingstmontag gibt es zusätzlich ein spezielles Angebot für den Mittagstisch.