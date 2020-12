Pfarrhaus wird vorerst Technisches Rathaus

Das historische Pfarrhaus gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses Blitzenreute hat den Besitzer gewechselt. Nach Umzug der Kirchenpflege im Mai in den Neubau in der Kirchstraße 1 erwarb die Gemeinde Fronreute das Gebäude von der Kirche und hat damit große Pläne. Zunächst soll die Bauverwaltung einziehen. In einigen Jahren könnte auf dem Grundstück ein Rathaus-Neubau möglich werden.

Das Rathaus der Kommune platzt schon seit einiger Zeit aus allen Nähten, es fehlt an Möglichkeiten für moderne Arbeitsplätze und an Besprechungs sowie Nebenräumen. Auch der Auszug der Kämmerei in einen Bau nebenan hat nur kurzfristig Abhilfe geschaffen. Dies hinge auch mit den wachsenden Aufgaben einer Kommune und dem entsprechenden Stellenwachstum zusammen, so Bürgermeister Oliver Spieß vor dem Gemeinderat.

Büros, Besprechungs- und Archivräume

Nun sollen im Pfarrhaus in einer Gehminute Entfernung fünf Büros für die Bauverwaltung, ein weiteres für die Bauverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbandes Fronreute-Wolpertswende sowie Räume für Besprechungen, für die Mitarbeiter und die Archivierung entstehen. Zu den schon laufenden Sanierungsarbeiten gehören insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz samt neuer Fenster und Außenputz sowie neue Lösungen für Heizung, sanitäre Anlagen, den Boden im Untergeschoss und eine leistungsfähige EDV-Infrastruktur.

Für dieses Projekt ist Spieß zufolge jetzt auch deshalb der richtige Zeitpunkt, weil Fronreute bis 2023 an Mittel des Landessanierungsprogramms kommen kann. Entsprechende Gelder sowie weitere Zuschüsse über den Ausgleichsstock des Landes und einen Tilgungszuschuss der KfW-Bank tragen dazu bei, dass Fronreute lediglich 105 000 Euro von kalkulierten Sanierungskosten von rund 335 000 Euro tragen muss – so der aktuelle Stand der Zahlen mit den Außenanlagen.

Ergänzender Verwaltungs-Neubau wäre möglich

Dieser Planung hat der Gemeinderat nun einstimmig zugestimmt. Da es schon zahlreiche Vorbesprechungen gegeben hatte, erfolgte dieser Beschluss ohne weitere Aussprache. Langfristig bietet das gesamte Grundstück, das von der Kirch- bis zur Bundesstraße reicht, noch weitere Möglichkeiten. Oliver Spieß denkt dabei an einen ergänzenden und größeren Neubau für die gesamte Verwaltung. Dann könnte das Pfarrhaus Räume für Gruppen in der Gemeinde bieten. Mit Blick auf die seit einigen Jahren laufenden Investitionen mit Schwerpunkt in Bauprojekte für die Schulen und Kindergärten ist dies aber ein Zukunftsprojekt. Derzeit steht auf dem Grundstück noch ein Container mit der Fronreuter Bücherei. Ebenfalls kurzfristig können sich auf dem Grundstück noch weitere Parkmöglichkeiten zur Entlastung der Ortsmitte ergeben.

Ein vom Landessanierungsprogramm ebenfalls unterstütztes Projekt war der genannte und bis 2020 vollendete Neubau an der Ecke Wolpertswender- und Kirchstraße mit Einrichtungen für die St.-Elisabeth-Stiftung, die katholische Kirchengemeinde und den Krankenpflegeverein. Nun ist dort zusätzlich noch eine Physiotherapie eingezogen. All diese Investitionen dienen zur weiteren Aufwertung der historischen Ortsmitte um Kirche, Rathaus und Dorfgemeinschaftshaus.