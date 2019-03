Pfarrer streut Gläubigen Asche auf ihr Haupt

In vielen Kirchen des Landes wurde am Aschermittwoch in einer heiligen Messe an die Vergänglichkeit des Menschen erinnert. In der St. Laurentius Kirche in Blitzenreute streute Pfarrer Marco aus der Pfarrgemeinde Baienfurt Asche in Kreuzform auf das Haupt der Gläubigen. Wer sich Asche auf das Haupt streuen lässt, zeigt Bußfertigkeit und wird an seine Vergänglichkeit erinnert: „Aus Staub bist du, zu Staub kehrst du zurück.“ Gleichzeitig ist dies die Vorbereitung auf die beginnende vierzigtägige Fastenzeit.