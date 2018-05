Paula Morelenbaum und Konstantin Wecker kommen zum Einhaldenfestival

Das Einhaldenfestival eröffnet in diesem Jahr mit der Grande Dame des Bossa Nova, Paula Morelenbaum. An den Folgetagen werden der Liedermacher Konstantin Wecker, der bayerische Bauernsohn und Kabarettist Maxi Schafroth und El Violin Latino auf der Open-Air-Bühne stehen. Das Einhaldenfestival ist ein familiäres Kulturprojekt, tief verwurzelt in der Region Oberschwaben und findet in diesem Jahr vom 26. bis 29. Juli statt.

Mittlerweile hat sich das Festival zu einem festen Termin mit hochkarätigen Virtuosen und Charakterköpfe aus dem Ländle und der ganzen Welt etabliert. Im vergangenen Jahr gastierte der ungarische Stargeiger Roby Lakatos.

Nach der erfolgreichen Premiere am neuen Standort in 2017 werden die vielen ehrenamtlichen Helfer die Festivalbühne auch in diesem Jahr wieder auf dem Kaseshof in Geratsreute bei Fronhofen aufschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Wie der Bauernhof Einhalden in der Gemeinde Horgenzell, die Geburtsstätte und langjährige Heimat des Festivals, ist der Kaseshof ein Stück uralter oberschwäbischer Kulturlandschaft.

Ein Höhepunkt ist der Eröffnungsabend am Donnerstag, 26. Juli, mit Paula Morelenbaum. Weltweite Anerkennung hat Morelenbaum spätestens durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Antônio Carlos Jobim, dem Schöpfer des Liedes „The Girl from Ipanema“, erlangt. Im Bossarenova-Trio, mit dem sie im Sommer auf dem Kaseshof gastiert, stehen ihr zwei der renommiertesten Jazz-Akteure Deutschlands zur Seite: der Trompeter und Elektrosound-Pionier Joo Kraus und der Pianist und Arrangeur Ralf Schmid. Das Trio präsentiert einen Mix aus Energie und Coolness mit feinen brasilianischen Rhythmen.

An den Folgetagen (27. bis 29. Juli 2018) wird es noch mehr Programm von Musikern und Kabarettisten freuen. Es treten auf: der wort- und stimmgewaltige Liedermacher Konstantin Wecker samt Band, der bayerische Bauernsohn und Kabarettist Maxi Schafroth, der Jazz-Geiger Gregor Hübner mit seinem Projekt „El Violin Latino“ im Zusammenspiel mit Weggefährten aus New York und Oberschwaben, die beiden Funk-Brass-Formationen Erpfen-Brass und Vive-La-Bräss-Bänd, das Liedertheater von Christof und Vladislava Altmann, die Hamburger Indie-Combo Maloun und die Stuttgarter Beat-Band Rikas, und natürlich Berta Epple, die Weltmusikmacher mit dem neuen Programm „Im Casino: Die Rente ist sicher“.