Panzerpionier hilft bei Corona-Schnelltests in Blitzenreute

Ein Bundeswehrsoldat unterstützt seit Anfang Februar das Team des Wohnparks St. Martinus in Blitzenreute. Seine Aufgabe ist die Abnahme von Schnelltests, heißt es in einer Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung.

Fünf Tage die Woche im Einsatz

„Bisher hat es unter den Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnpark St. Martinus keinen einzigen Corona-Fall gegeben“, wird Wohnparkleiterin Claudia Ziegler zitiert und weiter: „Darüber sind wir sehr froh - und wir werden alles tun, dass das so bleibt.“ Um die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims und des Wohnens mit Service sowie auch das Personal zu schützen, werde regelmäßig auf Corona getestet. Das gilt auch für alle, die von außen in den Wohnpark kommen: Angehörige und Freunde auf Besuch, Physiotherapeuten, Handwerker oder Getränkelieferanten. „Die Schnelltests kosten uns einige Stunden Arbeitszeit pro Tag“, so Claudia Ziegler. „Deshalb haben wir das Angebot der Bundeswehr mit großer Freude und sehr dankbar angenommen.“

An fünf Tagen in der Woche komme jetzt ein Soldat in den Wohnpark und kümmert sich um die Corona-Schnelltests – der Panzerpionier sei einer von 21 Soldaten, die der Landkreis zur Unterstützung angefordert habe. „Uns war es wichtig, dass immer derselbe Soldat kommt, um zusätzliches Risiko zu vermeiden“, so die Wohnpark-Leiterin.

Von den Bewohnern freudig aufgenommen

Die beiden freien Tage des Soldaten seien für den Ablauf im Wohnpark kein Problem: Das Testergebnis zähle jeweils für 48 Stunden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnparks hätten den 23-jährigen Hauptgefreiten freudig und neugierig begrüßt, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Seniorin habe gleich angefangen zu singen. Und ein ehemaliger Panzergrenadier, der jetzt im Wohnpark wohnt, habe ihm erklärt: „Ein echter Panzergrenadier kennt jeden Maulwurf im Umkreis von 500 Metern beim Vornamen.“

Für den Soldaten sei der Einsatz im Wohnpark eine angenehme Abwechslung. Er gehöre zur Panzerpionierkompanie 550 und sei normalerweise in Stetten am kalten Markt stationiert. Für seinen Einsatz im Landkreis Ravensburg sei er zusammen mit seinen Kameraden in einem Hotel in Leutkirch untergebracht.

Schon in Göppingen geholfen

Der Panzerpionier habe sich bei der Bundeswehr für zwei Jahre verpflichtet. Voraussichtlich will er auch noch länger dabeibleiben. Dass er einmal im Kampf gegen eine Virus-Pandemie eingesetzt werde, damit hatte er vorher nicht gerechnet. Er habe bereits in Göppingen bei der Nachverfolgung von Personen geholfen, die mit Corona-Infizierten Kontakt hatten.

Auf seine jetzige Aufgabe habe er sich zusammen mit Kameraden mit einer gründlichen Schulung beim Deutschen Roten Kreuz vorbereitet. Medizinische Vorerfahrung habe der gelernte Metallbauer nicht. Wohnparkleiterin Claudia Ziegler freut sich sehr über die Unterstützung des Soldaten. Sie hofft, auch bald einen Termin für die Corona-Schutzimpfung in ihrer Einrichtung zu bekommen. „Wir haben schon sehr früh die Unterlagen dafür eingereicht“, sagt sie. „Jetzt können wir nur warten.“