Omnitah tritt auf der Obstwiese bei Bärenweiler auf

Die Singer-Songwriterin Omnitha aus Fronreute gibt am Samstag, 17. September, ein Open-Air-Konzert in Blitzenreute. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Omnitah ist eine mehrfach ausgezeichnete Singer-Songwriterin. Ihre klare, mal rauchige Stimme duelliert sich während eines Konzertes mit ihrer ebenso ausdrucksstarken Klaviervirtuosität, verbunden mit einfühlsamen Texten aus ihrer Feder. So schlüpft die Sängerin mühelos und elegant in sämtliche Rollen derer sie sich in ihren Songs annimmt, heißt es in einer Vorschau des Veranstalters. Die in Fronreute lebende Künstlerin mit ungarischen Wurzeln, holt ihre, wegen Corona verschobenen, Konzerte nach und feiert ihr 20-jähriges Bestehen.

Das Konzert findet auf der Bärenweiler Obstwiese, Im Oberdorf 7, in Blitzenreute statt. Einlass ist um 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Bei kühler Witterung ist eine warme Decke empfehlenswert, bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Parkplätze sind vorhanden.