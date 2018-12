Omnitah räumt beim Deutschen Rock & Pop Preis ab

Der Deutsche Rock & Pop Preis hat am Samstag in Siegen Nachwuchsmusiker aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Dabei ging der „Deutsche Singer-Songwriter-Preis“ an Axel Nagel aus Schwäbisch Gmünd, den „Deutschen Singer Preis“ erhielt die Sängerin Omnitah aus Fronreute (Kreis Ravensburg). Undotierte Preise wurden insgesamt in 125 verschiedenen musikstilistischen Bereichen verliehen.

Omnitah landete in den Kategorien „Bestes Popalbum“, „Bestes CD-Album des Jahres (deutschsprachig)“, „Bester Folkrocksong“, „Bester Song des Jahres (deutschsprachig)“, „Bestes Musikvideo“, „Bester neuer Rock- und Popkünstler des Jahres“, „Bestes Arrangement“ – teilweise nicht allein – auf Platz 1. In der Kategorie „Beste Komposition“ erreichte sie – wie drei andere Teilnehmer – den zweiten Platz.

Cúl na Mara aus Aulendorf erzielten in der Kategorie „Bester Folkrocksänger“ einen ersten Platz und in der Kategorie „Bester Folkrocksong“ einen zweiten Platz und in der Kategorie „Bestes Folkrockalbum“ einen dritten Platz.

Thööö aus Fronreute erreichte in der Kategorie „Bestes Hip-Hop-Album“ Platz 2 von zwei. Im Bereich „Hardrock“ holten sich Razzmattazz aus Metzingen die Auszeichnung für das beste Hardrock-Album und den zweiten Platz für den besten Hardrock-Song. Der erste Platz für das beste Kinderlied-Album ging unter anderem an Ingrid Hofer aus dem österreichischen Lustenau. Lee'oh aus Buchloe (Kreis Ostallgäu) holte den zweiten Platz in der Kategorie der Weltmusik-Alben und in der Kategorie „Kulturpreis für die Förderung der Rock- und Popmusik“

Bei dem Wettbewerb präsentierten sich rund 80 Bands und Solokünstler mit jeweils einem Song live vor einer Jury. Der Wettbewerb der Deutschen Popstiftung, des Deutsche Rock und Pop Musikerverband und der Zeitschrift „Musikmarkt“ soll Plattform des kreativen Nachwuchses sein. Mit der Teilnahme am Wettbewerb starteten unter anderem Bands wie Pur, Juli oder Luxuslärm ihre Karrieren.