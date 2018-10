Omnitah ist als beste Sängerin des Jahres nominiert

Zwei Künstler aus der Gemeinde Fronreute sind für den Deutschen Rock- und Pop-Preis 2018 nominiert: Singer-Songwriterin Omnitah und der Rapper Thööö alias Thomas Schnitzer. Thööö ist unter den drei Finalisten für die Auszeichnung Bestes Hip-Hop-Album. Ende Mai veröffentlichte der 32-Jährige sein erstes Solo-Album, durchweg mit Eigenkompositionen, geht aus der Pressemitteilung außerdem hervor.

Omnitah tourt derzeit mit ihrem neunten Studioalbum „Seelenstaub“, einer Mischung aus Pop, Soul und Jazz, durch ganz Deutschland. Die Musikerin wurde von der Fachjury in zahlreichen Kategorien nominiert, unter anderem als beste deutsche Sängerin und als beste deutsche Singer-Songwriterin des Jahres.

Die Auszeichnung der Deutschen Rock- und Pop-Stiftung wird am Samstag, 8. Dezember, in der Siegerlandhalle im nordrhein-westfälischen Siegen vergeben. Als Nominierte in den zwei Hauptkategorien wird Omnitah live auf der Bühne mehrere Stücke aus ihrem Repertoire spielen. Dafür nimmt sie gemeinsam mit Musikerkollege Thööö die knapp 500 Kilometer Anfahrt gerne in Kauf. „Es ist eine große Freude und eine Ehre nominiert zu sein“, sagt sie. „Gerade jetzt, zu meinem 20-jährigen Künstlerjubiläum, wäre der Gewinn eine tolle Krönung.“

Das Non-Profit-Kulturfestival, der Deutsche Rock- und Pop-Preis, ist der laut Mitteilung deutschlandweit älteste und erfolgreichste gemeinnützige Musikwettbewerb im Gesamtbereich der Rock- und Popmusik. Auch Stars wie Pur, Juli, Luxuslärm und Yvonne Catterfeld haben bereits erfolgreich an diesem Wettbewerb teilgenommen.