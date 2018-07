Oliver Spieß bleibt Fronreutes Bürgermeister

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Fronreute ist Amtsinhaber Oliver Spieß wiedergewählt worden. Bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute, sind folgende Ergebnisse verkündet worden: Auf Oliver Spieß entfielen 1343 Stimmen, was 92,7 Prozent der abgegebenen Stimmen ausmacht; auf seine einzige Gegenkandidatin Fridi Miller entfielen 45 Stimmen, was 3,1 Prozent der abgegebenen Stimmen ausmacht. Sonstige Kandidaten bekamen insgesamt 61 Stimmen (4,2 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 39,06 Prozent.

Damit kann der 46-jährige Oliver Spieß in seine dritte Amtszeit starten. Die Amtszeit eines Bürgermeisters beträgt laut der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg acht Jahre. Bewerber um ein Bürgermeisteramt dürfen das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Gewählt ist, wer die Mehrheit als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann.