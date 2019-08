Offene Fragen zur Sintflut in Staig

Der überaus starke Regen am Samstag, 27. Juli, hat in Staig und Blitzenreute auf mehreren Grundstücken für böse Überraschungen gesorgt. Die Gemeinde Fronreute klärt derzeit ab, wie es dazu kam und was man tun kann.

An der Fronreuter Feuerwehr lag es nicht: Sie ist zu acht Einsätzen ausgerückt, und dennoch haben die Wassermengen in einer Reihe von Haushalten in Staig aber auch in Blitzenreute im Bereich der Steige für Schäden gesorgt. Viele sahen sich an das Hochwasser von 2002 erinnert.

Lösungen für die Zukunft

Derzeit – so Bürgermeister Oliver Spieß vor dem Gemeinderat und anwesenden Betroffenen – befinde man sich noch in der Phase der Abklärung von Details und der Ursachenuntersuchung. Im Augenblick geht die Gemeinde von 15 betroffenen Gebäuden aus. Sie will nun noch mit den Eigentümern in Kontakt treten, auch um das jeweilige Ausmaß festzustellen. Sicher ist, dass es an zahlreichen Stellen 50 Liter Niederschlag in der Stunde gegeben hat, und das nennt man Starkregen.

Derzeit stehen im Grunde genommen nur offene Fragen im Raum. Und erst, wenn die geklärt sind, lässt sich sinnvollerweise von Lösungen für die Zukunft reden.

Hohe Hürden für Rückhaltebecken

Da gibt es natürlich in erster Linie das von der Gemeinde nun schon seit recht vielen Jahren anvisierte Hochwasserrückhaltebecken etwas oberhalb von Staig im Bereich der Bundesstraße. Doch das ist auf der einen Seite wegen diverser bürokratischer Hürden immer noch nicht von der Planung her abgeschlossen. Und auf der anderen Seite gibt es ein massives Problem beim Stichwort Grunderwerb, so Spieß in seinem Sachstandsbericht. Da fehlt es schon seit einiger Zeit beim erforderlichen Kauf eines benötigten Grundstücksteils an der fehlenden Bereitschaft des Eigners.

Hindernisse in der Leitung

Ein anderes Problem ist die offensichtliche Überlastung der Abwasserkanäle. Denn dort gab es Stauungen und entsprechend unangenehme Rückflüsse in einige Haushalte. Laut Oliver Spieß hat die zuständige Kläranlage in Kanzach in der Gemeinde Berg aber alle erforderlichen Schritte frühzeitig eingeleitet, und auch die Pumpstation an der Staiger Sportanlage zur Kläranlage hin habe tadellos funktioniert. Ortsbaumeister Jürgen Jehle erinnerte zudem daran, dass im betroffenen Gebiet die schon „älteren“ Abwasserleitungen 2007 und 2011 per Video-Befahrung auf Hindernisse untersucht worden sind – damals jeweils ohne Ergebnis. Nun ist die Frage, wo in der Zwischenzeit welche Barrieren die Rohre belasten.

Auch der erst jüngst realisierte Geröllfang für den Gehrenbach, der in den Schussenzufluss Krummensbach einmündet, ist vor gar nicht langer Zeit geräumt worden – nun ist er natürlich wieder voll.

Kleine Maßnahmen

Spieß hält es für möglich, wie derzeit in Fronhofen schon angelaufen, noch einige kleinere Maßnahmen anzugehen, um Regenwasser zudem in unmittelbarer Umgebung von Staig und Blitzenreute umzulenken. Zudem soll im Rahmen der Umbauten an der Schule Blitzenreute dort am Abhang noch ein Rückhalt entstehen. Aber auch unabhängig davon gibt es offene Punkte, die auch die Einwohner der betroffenen Gebiete von Staig und teils auch Blitzenreute in die Pflicht nehmen.

So macht es Sinn, dass die Haushalte in ihre Abwasserrohre nicht sehr aufwendige Rückschlagklappen einbauen lassen, die den Rückfluss unterbinden. Außerdem sind bei einigen Hausanschlüssen Regen- und Abwasser nicht getrennt, so dass gerade auch dies zur Überforderung der Abwasserrohre beiträgt. Ein weiteres Problem in Staig sind Hindernisse im Gehrenbach, Bretter, die als Brücken und Steine, die als Furt dienen. Letzteres zeigt das ganz allgemeine Problem bei Starkregen: Meistens ist ja nichts los, und das Bretter-Brückle ist für den Alltag jahrelang mehr als praktisch. Aber wehe, es kommt ein Starkregen, dann sind die Bretter problematische Barrieren.

Bei der nächsten Ratssitzung will man dann schon einen Schritt weiter sein und auf Basis gesicherter Fakten über konkrete Schritte nachdenken.