Nun ist die Generation 65 Plus gefragt

Das Projekt zum Aufbau der Solidarischen Gemeinde Fronreute/Wolpertswende geht nach Gründung der Steuerungsgruppe den nächsten Schritt – Bürger und Bürgerinnen der Altersgruppe 65 Plus sind nun gefragt – und Menschen, die diese Personen befragen wollen

Es wird bewusst kein Fragebogen versendet, sondern es geht darum, durch ein Gespräch schon im ersten Schritt die Bürger direkt im persönlichen Kontakt zu beteiligen. Die Gespräche sind als ein erster Baustein von Mehreren zu sehen, die geführt werden, um Informationen zu bekommen, wie die BürgerInnen die eigene Situation und die strukturelle Situation beim Älterwerden vor Ort einschätzen. Die Ergebnisse sind eine Grundlage dafür, eine Einordnung der Themen, die relevant sind, vornehmen zu können.

Dabei ist das Ziel, dass die Interviews mit der Grupper der über 65-jährigen nicht von irgendwem geführt werden, sondern von Menschen vor Ort, die Freude daran haben, mit Älteren ins Gespräch zu kommen und mit ihnen einen Fragebogen auszufüllen.

Sowohl Ältere, die befragt werden wollen, wie auch jene, die gerne eine Befragung durchführen wollen, können sich bei der Koordinatorin der Solidarischen Gemeinde melden. Diejenigen, die eine Person befragen, erhalten vorab eine kleine Schulung und es gibt einen Fragebogen, der im Gespräch ausgefüllt wird.

Geplant ist, in beiden Kommunen insgesamt 60 Personen zu interviewen, die sich auf die Altersgruppen ab 65 bis ins hohe Alter verteilen und in unterschiedlichen Teilorten wohnen. Dabei ist jede Lebenssituation auf ihre Weise wichtig, um die Situation gut einordnen zu können. Neben dem Aufruf zur Beteiligung werden in der nächsten Zeit auch Einwohner über eine Zufallsauswahl direkt zur Teilnahme angefragt. „Wir freuen uns auf das Interesse der Bürger und Bürgerinnen, die bereit sind, sich mit ihrer Erfahrung vor Ort bei der Befragung einzubringen“, so die Koordinatorin Lea Kopittke. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonym.