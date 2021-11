Neues CDU-Gemeinderatsmitglied im Fronreuter Rat

Als neues Mitglied im Gemeinderat Fronreute hat Bürgermeister Oliver Spieß den Fronhofener Simon Behrendt verpflichtet. Er ersetzt David Brinz aus Blitzenreute, der seinen Wohnsitz berufsbedingt aus Fronreute wegverlegt hat. Behrendt ist der erste Nachrücker auf der CDU-Liste gewesen.

Bei der Kommunalwahl vom Mai 2019 hat die CDU vier der 14 Sitze im Rat errungen. Brinz, der auch Schiedsrichter beim SV Blitzenreute und in der Narrenzunft „Schalk von Staig“ aktiv ist, war damals erstmals in den Rat eingezogen und bedauert es, nun nach Abschluss der Einarbeitung in die Materien wieder ausscheiden zu müssen.

Behrendt rückt nun neu in den Gemeinderat ein und gehört diesem zunächst bis zum Ende der Legislaturperiode im Sommer 2024 an. Von Brinz übernimmt Behrendt die zusätzlichen Mandate im beratenden Ausschuss „Familie und Soziales“ und in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Mittleres Schussental. Stellvertreter ist Brinz im Technischen Ausschuss, die Position des Stellvertreters im Kindergartenausschuss Blitzenreute übernimmt Gabriel Schatz (CDU).