Neuer Name, alte Sammlung: Baienbacher Museumsfest kehrt zurück

Das Stadelfest findet von 9. bis 11. September auf dem Hof Schnetz, Blitzenreuter Straße 17 in Baienbach (Fronreute) statt. Das Fest beginnt am Freitag um 16.30 Uhr mit einem Feierabendhock. Bereits dann ist die Ausstellung alter landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte geöffnet. Am Samstag um 20 Uhr wird der Musikverein unter dem Motto „Stadel meets Mallorca“ Urlaubsfeeling in den Stadel bringen. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Beginn ist am Sonntag um 9 Uhr mit einem Gottesdienst. Für Bewirtung ist an allen drei Tagen gesorgt.

Traktor-Oldtimer, Mähdrescher aus dem frühen 20. Jahrhundert oder ein 200 Jahre alter Pflug: Josef Schnetz aus Baienbach war leidenschaftlicher Sammler von alten Gerätschaften. 1988 rief er auf seinem Hof das Museumsfest ins Leben. Anziehungspunkt war dabei die in der Region einmalige Sammlung an alten landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.

Vor zehn Jahren fand auf dem Hof von Familie Schnetz in Baienbach das letzte landwirtschaftliche Museumsfest statt. Im März 2022 starb Josef Schnetz. Seine Tochter Monika und sein Sohn Wolfgang wollen das Fest jetzt unter neuem Namen wieder aufleben lassen.

Josef Schnetz inmitten seiner Traktorschätze: Diese und weitere Raritäten stellte Schnetz viele Jahre lang bei seinem Museumsfest aus. (Foto: Archiv: Thorsten Kern)

Im Hof rattert’s, und die ganze Familie Schnetz ist auf den Beinen. Mit viel Muskelkraft und zwei Staplern räumen Monika und Wolfgang Schnetz die alten Mähdrescher, Pflüge und Erntemaschinen aus ihrer Maschinenhalle. Bis das Fest, das jetzt Stadelfest heißt, am September losgehen kann, gibt es noch viel zu tun. Ölflecken werden von den Fenstern weggeputzt. Tische und Bänke werden aufgestellt. „Die Vorfreude ist groß“, sagt Monika Schnetz.

Josef Schnetz war fasziniert von den Entwicklungen in der Landtechnik

Weit über 1000 Besucher sind zwischen 1988 und 2012 alle zwei Jahre zu den Museumsfesten auf den Hof von Josef Schnetz gekommen. Der im März 2022 verstorbene Josef Schnetz ist auf dem Anwesen in Baienbach groß geworden und war mit Herzblut Landwirt. Er kannte die Feldarbeit und war fasziniert von den Entwicklungen in der Landtechnik. Diese Begeisterung ist in seiner Sammlung von Tausenden historischen landwirtschaftlichen Geräten erhalten geblieben.

Die Leidenschaft für die landwirtschaftlichen Maschinen teilt auch seine Familie. „Mein Bruder Wolfgang hat die Gene von unserem Vater geerbt“, sagt Monika Schnetz. Wichtig sei ihm, wie Vater Josef, dass alle landwirtschaftlichen Geräte gut in Schuss gehalten werden und funktionieren. Besonders freut es Wolfgang Schnetz, dass auch seine Söhne die Begeisterung teilen. Der Wunsch der Familie war es deshalb, dieses Fest als Familientradition wieder zu beleben.

Opas erzählen von der Ernte mit dem Dreschflegel

„Das Museumsfest ist ein Fest für alle Generationen gewesen“, sagt Wolfgang Schnetz. Jung und Alt seien dort zusammengekommen und hatten Interesse an der Arbeit von früher. Jeder habe seine eigene Geschichte zu den Geräten erzählt. Kleine Kinder lauschten aufmerksam ihren Opas, die erzählten, wie man früher Korn mit einem Dreschflegel gedroschen hat und freuten sich, auf den alten Traktoren und Kutschen sitzen zu können, berichtet Wolfgang Schnetz.

„Es wird nicht einfach werden, das Stadelfest ohne unseren Vater zu organisieren“, sagt Monika Schnetz. Durch die Leidenschaft fürs Sammeln hatte er viele Kontakte über Stuttgart und das Allgäu hinaus. „Das Museumsfest war deshalb überregional als Heimatfest bekannt“, sagt Monika Schnetz. Regelmäßig kamen Landräte und Landtagsabgeordnete zu Besuch.

Hinter dem Fest steht jetzt der Musikverein

Hauptorganisator des Stadelfestes ist dieses Jahr der Musikverein Blitzenreute, deren Vorsitzende Monika Schnetz ist. Es sei in den letzten Jahren schwieriger geworden, sich als privater Veranstalter umfassend abzusichern, so Monika Schnetz. Das Stadelfest im September werde im Gegensatz zu den früheren Museumsfesten drei Tage von Freitag bis Sonntag stattfinden. Neben der Ausstellung der landwirtschaftlichen Geräte ist unter anderem am Freitag ein Feierabendhock und am Samstag eine Mallorca-Party geplant.