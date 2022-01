Neue Führung für Fronreutes Feuerwehr

Nun hat der Gemeinderat den Neuwahlen bei der Fronreuter Feuerwehr formell zugestimmt. Matthias Schramm ist neuer Feuerwehrkommandant und Florian Thoma sein Stellvertreter.

Die neue Führung hält die Balance. Denn die Fronreuter Feuerwehr besteht operativ aus zwei eigenständigen Abteilungen, einer für den Raum Fronhofen, die andere für Blitzenreute Staig. Das macht mit Blick auf die große Fläche Fronreutes Sinn. Entsprechend vertritt Kommandant Schramm Blitzenreute und sein Vize Fronhofen. Beide haben die bisherige Führung abgelöst, Wolfgang Besler, der nach wie vor Kommandant der Abteilung Blitzenreute ist und bisher auch Gesamtkommandant war, und Karl-Eugen Rist aus Fronhofen. Rist war ab 2011 der Vorgänger von Besler und davon viele Jahre Kommandant in Fronhofen, von 2006 bis 201, und zuletzt stellvertretender Gesamtkommandant.

Wie in Corona-Zeiten üblich, hat die Wahl nicht auf herkömmlichem Weg stattfinden können. Daher hat die Feuerwehr im Dezember eine Briefwahl organisiert, an der 69 der 79 wahlberechtigten Mitglieder teilgenommen haben. Dabei erhielt Schramm 62 und Thoma 65 Stimmen. Der Gemeinderat hat den Mitgliederentscheid einstimmig bestätigt.

Feuerwehren sind Einrichtungen in allen Städten und Gemeinden, auch die freiwilligen Feuerwehren sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und eigenständig. Die Kommunen sind letztlich für die finanzielle Seite zuständig und bestätigen auch die Wahlen der Funktionsträger.

Fronreute erhält mit der Wahl eine verjüngte und doch erfahrene Führung. Schramm ist seit 2001 Mitglied der Einsatzleitung und Thoma seit 2002. Beide haben die fachliche Eignung eines Zugführers erworben und hatten bisher den Dienstgrad eines Brandmeisters. Seit 2006 besteht die Struktur einer gemeinsamen Leitung für die beiden Abteilungen.

Die übrigen Leitungsfunktionen sind ebenfalls besetzt worden: In Blitzenreute ist Günther Wiedemann Vize von Kommandant Besler, in Fronhofen stehen Alexander Stotz (Kommandant) und Markus Trautmann an der Spitze. Die Jugendfeuer ist über beide Abteilung hinweg aktiv, Leiter sind Patrick Diesch und Barbara Schatz. Für die Altersabteilungen stehen Günter Schwegler (Blitzenreute) und (Fronhofen).