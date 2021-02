Neue Baugebiete sind in Fronreute auf dem Weg

Seit dem vergangenen Jahr bereitet die Gemeinde Fronreute für jedes der drei Dörfer zwei neue Baugebiete vor. In Fronhofen soll die erste Realisierung erfolgen.

Dass der Bedarf an Wohnraum auch im ländlichen Raum groß ist, zeigt das aktuelle Vorhaben der Gemeinde Fronreute. Um mittelfristig handlungsfähig zu bleiben, haben die Ratsmitglieder sechs Bebauungspläne weiter vorangebracht und nun den sogenannten „städtebaulichen Entwurf“ verabschiedet. Dem Gesetzgeber ist allgemein wichtig, dass die Gemeinden verantwortungsvoll mit der Ressource Boden umgehen. Entsprechend den Vorgaben stellen die sechs neuen Areale in Fronreute nun eine Abrundung des jeweiligen Dorfbildes dar, auch die Nummerierung macht deutlich, dass die Gemeinde an ein bestehenden Baugebiet anknüpft.

Beschleunigtes Verfahren

Warum gleich so viele Projekte? Dies hängt mit der rechtlichen Lage zusammen. So hat der Bund es im Rahmen der Wohnbauförderung über den Paragraphen 13b des Baugesetzbuches im ländlichen Raum von 2017 bis Ende 2019 ein beschleunigtes Verfahren erlaubt, indem einige in der Regel langwierige Zwischenschritte wegfielen, insbesondere eine vorige Umweltprüfung sowie Erleichterungen bei der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Vor diesem Hintergrund hat Fronreute noch bis Ende 2019 den sogenannten Aufstellungsbeschluss für diese künftigen Baugebiete verabschiedet. Nun kann man sich auf eine saubere Planung konzentrieren.

Wie Bürgermeister Oliver Spieß ausgeführt hat, soll zunächst ein Baugebiet in Fronhofen Realität werden. Es gibt derzeit noch keine veröffentlichte Absichtserklärung, bis wann und in welcher Reihenfolge alle sechs Projekt umgesetzt werden sollen. Das Baugebiet „Breite 2“ schließt direkt nördlich an die „Breite 1“ an und erstreckt sich damit auf das Areal oberhalb des Landjugendheims. Um zu diesem – Stichwort: Geräuschentwicklung bei Veranstaltungen – etwas Abstand zu gewinnen, soll dorthin eine Grünfläche kommen, die zugleich als Retentionsbecken für Wasser dient. Auch ein Lärmschutz ist angedacht.

Auch Geschosswohnungsbauten sind geplant

Wie in der „Breite 2“ sind auch gut 300 Meter weiter östlich im geplanten Baugebiet „Riedstraße 2“ neben jeweils 26 Einfamilien- und Reihenhäusern ebenfalls jeweils zwei Geschosswohnungsbauten vorgesehen. Fronreute hat diese Form der Mehrparteienhäuser erst jüngst in Baugebieten eingeführt und damit auf den Wunsch nach bezahlbarem Wohnbedarf reagiert. In den vergangenen vier Jahrzehnten sind solche größeren Bauten auf dem Land mit Blick auf den dörflichen Charakter unüblich gewesen.

In der Aussprache haben sich die Ratsmitglieder – nicht nur die aus Fronhofen – gut vorbereitet eingebracht und Vorschläge im Detail vorgetragen, die nun in die weitere Planung einfließen. Anliegen sind die Zu- und die Durchfahrt sowie die Anbindung an den Verkehr sowie Lärmschutz und Ausgleichsmaßnahmen. In der „Riedstraße 2“ etwa geht es noch um die Gestaltung einer Hecke als Orientierung für Fledermäuse.

Projekte in Blitzenreute und Staig

Bereits im Januar hat sich der Gemeinderat mit den anderen vier Projekten beschäftigt. In Blitzenreute geht es um die Baugebiete „Annenberg 3“ südlich der Bundesstraße und in Ausläufern bis zur Straße nach Baienbach (29 Einzel- und Doppelhäuser, drei Geschosswohnbauten) und um das Areal „Am Fischweiher“ an der Bauhofstraße gegenüber des Wohngebiets „Leimäcker“ (27 Einzel- und Doppelhäuser, drei Geschosswohnbauen). Und Staig dehnt sich mit dem Areal „Große Bettna 3“ entlang der Mochenwanger Straße weiter nach Norden aus, und auf der anderen Seite der Bundestraße bei der „Hahnenweide 2“ entstehen auf der freien Fläche zwischen Schulstraße und Staiger Ried 30 Einzel- und Doppelhäuser sowie drei Geschosswohnbauten.

Im Lauf des Jahres geht die Gemeinde nun an den Grundstückserwerb an und bereitet auch die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen vor. Bürgermeister Spieß dankte auch Ortbaumeister Jürgen Jehle und Bauplaner Rüdiger Liche. Denn dank deren Arbeit konnte sich die Gemeinde für diesen Planungsschritt die Verpflichtung eines Ingenieurbüros sparen.