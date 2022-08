Foto-Liveshow zeigt Naturaufnahmen von Markus Mauthe

Gemeinsam mit dem Kulturverein Einhalden und Greenpeace lädt Wunderwelten zur Live-Fotoshow „Naturwunder Erde“ mit Bildern des Fotografen Markus Mauthe aus Friedrichshafen, präsentiert von Geert Schroeder, ein. Die Bilderreise führt laut Ankündigung durch alle relevanten Ökosysteme und auf fast alle Kontinente. So bekommt das Publikum fundierte Einblicke in die Kreisläufe des Lebens, ob in den Tropenwäldern des Amazonas oder den Tiefen der Ozeane. Neben den Bildern von Naturschönheiten sei „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ allerdings auch ein Appell, endlich zu handeln und die Zerstörung der ökologischen Vielfalt zu stoppen, heißt es in der Mitteilung. Zu sehen ist die Live-Präsentation am Samstag, 20. August, auf dem Kaseshof in Geratsreute. Der Open-Air-Vortrag beginnt um 20.30 Uhr, Einlass und Imbiss ab 19 Uhr. Bei Regen findet er drinnen statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.wunderwelten.org