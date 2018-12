„Musicals“ lautete das Motto des Weihnachtskonzerts

Im voll besetzten Landjugendheim hat das traditionelle Weihnachtskonzert der Jugendkapelle „Young Blood“ und der Musikkapelle Fronhofen stattgefunden. Nach der Begrüßung durch Vorstand Ulrich Dressel eröffnete die Jugendkapelle „Young Blood“ mit den talentierten Nachwuchsmusikanten aus Ebenweiler und Fronhofen unter der Leitung von Raimo Manhald den Konzertabend, so der Pressebericht. Sehr eindrucksvoll wurden Thriller von Michael Jackson, Highlights von „The Jungle Book“ und „All I Want For Christmas Is You“ vorgetragen. Durch das Programm führten die Jungmusiker Alina und Silas.

Nach einer hervorragenden Zugabe nahmen die Musiker der Musikkapelle Fronhofen mit ihrem Dirigenten Helmut Heydt auf der Bühne Platz, heißt es in dem Pressetext. Für Helmut Heydt, der die Kapelle im Januar 2016 als Dirigent übernommen hatte, ist es bereits sein drittes Weihnachtskonzert. Das diesjährige Konzert stand unter dem Motto „Musicals“. Dabei nahm der Musikverein die Zuhörer mit auf eine bunte Reise durch beliebte Melodien aus Film, Fernsehen und Musical. Stefanie Pfeiffer führte die Gäste gewohnt souverän durch das Konzertprogramm.

Der Show-Abend begann mit dem Einmarsch der 50 Musiker durch den Saal auf die Bühne, bevor dann nahtlos mit dem Stück „76 Trombones“ eröffnet wurde. Weiter ging es mit „West Side Story“, das die Geschichte von Romeo und Julia in einer modernen Version erzählt. In die Pause ging es mit dem Stück „Selections“ von Starlight Express. Der zweite Teil begann mit „The Police Academy March“. Danach folgten bekannte Melodien aus dem Musical „Mary Poppins“. Bei diesem Medley wurde die Anziehungskraft jedes einzelnen Liedes, unter anderem auch „Superkalifragilistikexpialigetisch“, besonders schön zum Ausdruck gebracht, so der Pressetext. Ein Gänsehaut-Moment konnten die Zuhörer bei „Nessaja“ (Tabaluga) und der Interpretation von Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“ erleben. Den Abschluss bildete „Bugs Bunny And Friends“. In diesem Stück wurden bekannte Lieder aus sechs Kinderserien wie zum Beispiel Die große bunte Bunny Show, Tom & Jerry und Paulchen Panther zum Besten gegeben.

Das erfolgreiche und gehörfällige Konzert wurde durch den lang anhaltenden Applaus und der Forderung nach einer Zugabe vom Publikum lautstark zum Ausdruck gebracht. Als Zugabe und zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit spielte der Musikverein das Weihnachtslied „Sweet Bells Fantasy“, eine Fantasie über „Süßer die Glocken nie klingen“.