Mit Auto gegen Hecke gefahren

In der Hecke eines Anwohners der Blitzenreuter Steige in Staig ist ein Autofahrer laut Polizeibericht am Dienstagmorgen gelandet. Der 22 Jahre alte Fahrer passierte den Ortsausgang in Richtung Weingarten, als in einer Kurve das Lenkradschloss seines Autos arretierte.

Unfähig eine Lenkbewegung zu machen, fuhr der VW Golf des jungen Mannes gerade aus und überfuhr dabei die Hecke. Diese wurde teilweise herausgerissen. Der entstandene Schaden an der Hecke wird auf rund 500 Euro geschätzt, während sich der Sachschaden am Pkw auf rund 5000 Euro belaufen dürfte. Der Fahrer blieb unverletzt.