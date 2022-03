Mann bei Fronreute betrunken und ohne Führerschein mit Auto unterwegs

Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Wochenende von der Polizei betrunken am Steuer erwischt worden. Die Polizei kontrollierte den Mann am frühen Samstagabend im Bereich Fronreute, wie es im Polizeibericht heißt. „Stolze 2,4 Promille zeigte die Atemalkoholmessung vor Ort an“, schreibt die Polizei. Der Autofahrer brachten ihn zur Blutentnahme. Außerdem stellten die Beamten fest, dass er gar keinen Führerschein hat. Auf ihn komme nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.