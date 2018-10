Lkw beschädigt Vordach – Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer am Dienstag vergangener Woche in der Mochenwanger Straße in Fronreute begangen hat. Vermutlich fuhr laut Polizei ein Lkw-Fahrer mit blauem Planenaufbau über den Hofraum eines Hofladens und beschädigte dabei das Vordach eines Gebäudes. Dabei wurde nicht nur ein Teil der Dachfläche zerstört, sondern das sich in einer Höhe von vier Metern befindliche und etwa 15 Meter lange Vordach komplett verschoben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8000 Euro. Personen, die an diesem Dienstag, 2. Oktober, zwischen 9 und 11.30 Uhr den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter Telefon 07584/92170 zu melden.