Lions-Club lädt zu „Kuhstall-G’schichta“ ein

Der Lions-Club Weingarten präsentiert wieder die „Kuhstall-G’schichta“. Am 18. und 19. November bieten Künstler aus der Kleinkunstszene ein kurzweiliges Programm. Mit dabei sind diesmal Christine Eixenberger und Martin Schmitt. Beide Veranstaltungen finden im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute statt. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Saalöffnung ist ab 18.30 Uhr.

Im neuen Programm „Einbildungsfreiheit“ von Christine Eixenberger zeige sich, dass die Vollblut-Entertainerin ihre pädagogische Vergangenheit nicht verleugnen kann. „Sie trägt das Herz auf der Zunge, den Rotstift in der Hand und den Pausengong im Ohr“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aus seinen Programmen „Schmitt“, „Aufbassn!“ und „Von Kopf bis Blues“ präsentiert Martin Schmitt unter dem Titel „Bässdoff“ nun „das Beste in Form einer perfekten Melange aus eigenen bayrischen Songs und Gedichten, Blues, Boogie-Woogie und Harlem Stride Piano“, kündigen die Veranstalter an. Nach 32 Jahren auf der Bühne sei es Zeit, die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen und die Highlights daraus zu präsentieren.

Karten zum Preis von 24 Euro pro Veranstaltung (Duo-Ticket für beide Abende für 46 Euro) gibt es im Vorverkauf bei der VR-Bank Ravensburg-Weingarten, Kirchstraße 6 in Weingarten, Telefon 0751/50060; bei der Volksbank Altshausen, Geschäftsstelle Blitzenreute, Telefon 07584/296115; bei der Achtal-Apotheke, Ravensburger Straße 6 in Baienfurt, Telefon 0751/5069440; bei der Hubertus-Apotheke, Dorfplatz 1 in Baindt, Telefon 07502/911035, sowie online unter www.kuhstallgschichta.de. Der Erlös aus den Veranstaltungen kommt laut Mitteilung sozialen Einrichtungen und bedürftigen Menschen aus der Region zugute.