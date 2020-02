Linksabbieger muss warten: Unachtsamer Nachfolger fährt auf

Bei einem Auffahrunfall in der Blitzenreuter Steige am frühen Montagabend ist Sachschaden entstanden. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Gegen 17.20 Uhr wollte ein Autofahrer, der aus Richtung Blitzenreute kam, auf Höhe der Einmündung der Schulstraße nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste der 44-Jährige anhalten und warten. Hinter ihm kam ein Mitsubishi, dessen 21-jähriger Fahrer nicht aufpasste. Er sah deshalb zu spät, dass vor ihm gebremst wurde und fuhr dem stehenden Ford ins Heck. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 7000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mitsubishi musste geborgen werden.