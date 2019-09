Land unterstützt Brückensanierung bei Fronreute

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Kommunen beim Erhalt und der Sanierung von Brücken mit einer Millionenbetrag. Davon profitieren auch Fronreute und Meckenbeuren, verkünden August Schuler (CDU) und Manne Lucha (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Seit Jahren investiere die grün-schwarze Landesregierung massiv in den Erhalt von Straßen und Brücken. „Wir wollen, dass unsere Brücken in einem Top-Zustand sind“, teilen Schuler und Lucha mit. „Wenn wir heute zügig sanieren, vermeiden wir langfristige Sperrungen und kostspielige Ersatzbauten. So geht Nachhaltigkeit“, ergänzt Schuler.

Konkret wird der Ersatzneubau der Rad- und Gehwegbrücke Schenkenwald über die Südbahn Ulm-Friedrichshafen mit 195 000 Euro bezuschusst. Hier belaufen sich die Gesamtkosten auf 759 000 Euro.

Außerdem wird der Ersatzneubau Senglingen in Meckenbeuren mit 62 000 Euro bezuschusst (Gesamtkosten 156 000 Euro). „Insgesamt kommt so eine Förderung von 257 000 Euro zusammen – ein toller Betrag“, betonen August Schuler und Manne Lucha in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung abschließend.