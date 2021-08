Wegen eines vermeintlichen Lagefeuers in einer Bushaltestelle sind Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwoch nach Blitzenreute ausgerückt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Wie sich herausstellte, hatten zwei 19- und 17-Jährige etwas Altpapier entzündet, von dem aber keine Gefahr ausging.