Krise motiviert für Schul-Digitalisierung in Blitzenreute

Seit dem 17. März findet an der Grundschule Blitzenreute kein regulärer Unterricht mehr statt. Stattdessen bestimmt „Fern-Unterricht“ die Stundenpläne. Sensibilisiert durch die Aktualität des Themas hat der Gemeinderat Fronreute den Medienentwicklungsplan für die Grundschule Blitzenreute verabschiedet. Das macht den Weg frei, dort die Mittel des Bundesprogramms „DigitalPakt Schule“ einzusetzen.

Welch wesentliche Rolle die digitale Unterstützung des Unterrichts spielen kann, hat Rektorin Rafaela Straub vor dem Gemeinderat deutlich gemacht. Straub berichtete davon, dass sie mit ihrem Blitzenreuter Kollegium die ersten Wochen „Fern-Unterricht“ rechtzeitig vorbereiten konnte, so dass der Einstieg in diese Ausnahmesituation ordentlich gelaufen ist. Hierfür haben die Kinder Aufgaben erhalten, so genannte Wochenpläne, die nun auch von der Website abrufbar sind. Die aktuelle Situation zeige, wie wichtig die digitale Infrastruktur für Schulen sei.

Staatliche Förderung

Die Initialzündung erfolgte letztes Jahr auf politischer Ebene. Damals haben sich Bund und Länder auf den so genannten „DigitalPakt Schule“ geeinigt, wobei der Bund über mehrere Jahre insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellt, von denen rund 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg fließen. Diese Mittel gehen nun an die einzelnen Schulen, wobei der Anteil sich nach den Schülerzahlen richtet. Entsprechend erhält die Grundschule Fronhofen 19 000 Euro und Blitzenreute 37 300 Euro. 2021 stehen für beide Schulen Digitalisierungs-Investitionen von insgesamt 90 000 Euro an.

Vorreiterrolle

Mit ihren Kolleginnen hat Straub schon in den vergangenen Jahren mehrere Angebote mit moderner Informationstechnologie aufgebaut und möchte diese Erfahrungen nun in den Medienentwicklungsplan einbringen und das Angebot ausbauen. Blitzenreute sieht sich darin durchaus in einer Pionierrolle. So verfügt die Schule bereits jetzt über mehrere Laptops und Tablet-Computer. Alle Geräte – dieser Hinweis war Rektorin Straub wichtig - sind nur für den Unterricht da und ausschließlich an der Schule verfügbar.

Aktuelle Schritte in Blitzenreute

Aktuell wichtigstes Thema für Rafaela Straub über den Medienentwicklungsplan hinaus ist das Bauprojekt zur Erweiterung des Schulgebäudes. Im Zuge dieser Arbeiten hat die Gemeinde schon letztes Jahr 28 300 Euro in die Hand genommen, um die digitale Infrastruktur zu erneuern und unter dem Aspekt der Sicherheit zu aktualisieren.

Der nun verabschiedete Medienentwicklungsplan sieht auf der materiellen Seite mehrjährige Investitionen vor. Kurzfristig wird die Grundschule bis 2021 nun alle acht Klassenzimmer mit Basisstationen als Schnittstelle zu den mobilen Rechnern ausstatten und Präsentationstechnik anschaffen. Auch die Modernisierung der Netzstruktur ist ein Thema. Bis 2023 soll diese Ausstattung auch in den Fachräumen verfügbar sein und Laptops und Tablets erneuert und der Bestand erweitert sein. Bis dahin soll ein auch ein moderner Glasfaseranschluss einen ausreichend stabilen Netzanschluss garantieren. Ziele bis in fünf Jahren sind die Anschaffung je eines Tablets für jedes Kind der Klassen 3 und 4 sowie die fortlaufende Aktualisierung der bestehenden Technik.

Neben der materiellen Seite plant das Kollegium kurzfristig Fortbildungen und die Bildung eines Planungsteams. So sollen für die einzelnen Fächer entsprechende Themenplanungen möglich sein.