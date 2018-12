Konrad und Gralki gewinnen Crosslauf-Auftakt

Julia Gralki von der LTC Wangen und Fabian Konrad vom SSV Ulm 1846 sind am Sonntag beim Auftaktrennen zur Oberschwäbischen Crosslaufserie 2018/2019 in Blitzenreute die Schnellsten gewesen. 157 Läuferinnen und Läufer von 195 Gemeldeten waren am Start.

Fabian Konrad spulte die 7,5 Kilometer lange Strecke, die in sechs Runden zu durchlaufen war, in 24:30 Minuten ab, sicherte sich damit den Tagessieg. Vorjahres-Gesamtsieger und Vereinskamerad Efrem Tadese konnte im Schlussspurt nicht mehr mithalten. Julia Gralki, die zum ersten Mal bei einem Hauptlauf am Start weg, landete in 28:39 Minuten einen Start-Ziel-Sieg. Wie in den Jahren zuvor eröffnete die Leichtathletik-Abteilung des SV Blitzenreute dieses über die Jahreswende beliebte Laufevent.

Die Firma Wiedemann aus Berg sorgte dafür, dass die Zeitnehmer um Iris Fischer beim diesjährigen Lauf nicht nur warm, sondern auch trocken hatten. „Heute ist mal wieder richtiges Crosslaufwetter“, sagte die mehrmalige Crosslaufsiegerin Marie-Luise Heilig-Duventäster, die sich das Rennen zusammen mit der Vorjahres-Gesamtsiegerin Franziska Jehle an der Strecke ansah. Der lang anhaltende Regen sorgte für eine schwierige Strecke, mit der so manche Läuferin und Läufer seine Probleme hatte, allen voran Efrem Tadese, der das falsche Schuhwerk wählte. Fünf Runden lang führte Tadese, in der Letzten wurde ihm das zum Verhängnis.

Wie schon in den Jahren zuvor dominierten bei den Männern die Läufer vom SSV Ulm 1846, die beim Lauf in Blitzenreute die ersten vier Plätze belegte. Was die Crosslauf-Gesamtwertung angeht, wird es die Konkurrenz in diesem Jahr erneut schwer haben, die Läuferschaft aus Ulm am Sieg zu hindern. „Wir können nichts dafür, uns fehlt im Moment die Konkurrenz“, sagte Ulms Trainer Wieland Pokorny. Efrem Tadese führte das Teilnehmerfeld fünf Runden lang an, im Schlepptau die Vereinskameraden Aimen Haboubi, Fabian Konrad und Muhammad Lamin Bah. Ab der fünften Runde legten Tadese und Konrad noch eine Schippe drauf, Haboubi und Bah konnten die Tempoverschärfung nicht mehr mitgehen, mussten abreißen lassen. „Ich wollte über das hohe Tempo die anderen schwach laufen“, sagte Haboubi, „das wurde mir zum Verhängnis“. Die Entscheidung um den Tagessieg fiel in der finalen Runde am letzten Schlussanstieg.

Efrem Tadese verliert im Schlusssprint

„Ich hatte die falschen Schuhe an und keinen Grip mehr“, sagte Efrem Tadese nach 24:32 Minuten im Ziel, Fabian Konrad zog an ihm vorbei und ging zwei Sekunden vor Tadese als Erster über den Zielstrich. Aimen Haboubi, Gesamtsieger von 2015 und 2016 sicherte sich in 24:50 Minuten noch den dritten Platz, drei Sekunden mehr benötigte Muhammad Lamin Bah, der in 24:53 Minuten ins Ziel kam. „Nach drei Runden hat das Tempo etwas angezogen“, sagte Sieger Fabian Konrad: „Ich konnte mit Efrem gut mitgehen, am letzten Berg hab ich dann überspurten können.“

Bei den Frauen dominierte vom Start weg Julia Gralki vom LTC Wangen den Lauf. „Ich wollte vorne weglaufen“, sagte Gralki, was auch gelang. In respektvollem Abstand folgte ihr Miriam Thies vom SSV Ulm 1846 und Salome Kirchner vom SC Vöhringen. Bei dieser Reihenfolge blieb es bis zum Zieleinlauf. Julia Gralki gewann in 28:39 Minuten, Zweite wurde Thies in 28:59 Minuten, Dritte Kirchner in 30:13 Minuten. „Mir hat am Ende die Kraft gefehlt“, sagte Miriam Thies, „ich habe fortwährend versucht mich ranzukämpfen, hat allerdings nicht geklappt“. Die Mannschaftswertung bei den Frauen und bei den Männern ging an den SSV Ulm 1846.

Die weiteren Stationen dieser Crosslaufserie sind Bad Waldsee (13. Januar) und Birkenhard (27. Januar). Das Finale richtet wie gewohnt der SC Vogt am 10. Februar aus.