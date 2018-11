Kinderhaus Fronhofen hat seinen Platz gefunden

Inzwischen ist längst Kindergarten-Alltag im Kinderhaus Fronhofen eingezogen. Im dortigen Kindergarten und der Kinderkrippe St. Josef betreuen jetzt acht Erzieherinnen Kinder in drei Gruppen, davon einer für Kleinkinder.

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Fronreute addiert 3,1 Millionen Euro in die Hand genommen und mit dem nun abgeschlossenen Projekt den Kindergarten St. Josef vom alten Standort unweit der Kirche in den Bereich der Schule verlagert. Basis war ein Um- und Ausbau des Gebäudes, in dem einst die Hauptschule untergebracht war. Wesentliches Ziel war insbesondere, genügend Raum für die Ganztagsbetreuung für Kinder unterschiedlichen Alters zu gewinnen, inklusive für das Mittagessenangebot und die Ruhemöglichkeiten.

Bei der Eröffnung fand die Arbeit von Architekt Thomas Stumper allgemein Würdigung. Bürgermeister Oliver Spieß hob hervor, dass man die kalkulierten Baukosten für Gebäude und Außenbereich habe weitgehend einhalten können – mit Blick auf die derzeitigen Kostensteigerungen im Bauhandwerk eine durchaus bemerkenswerte Leistung.

Träger des Kinderhauses und damit für die inhaltliche Arbeit letztlich zuständig ist die katholische Kirchengemeinde Fronhofen. Wie bei den beiden anderen Kinderhäusern in Fronreute auch ist aber die politische Gemeinde Fronreute für die Investitionen und die Personalkosten zuständig. Der Bau des Kinderhauses ist so konzipiert, dass er auch mit einem Neu- oder Umbau der benachbarten Grundschule stimmig vereinbar sein kann. Derzeit konzentriert sich die Gemeinde Fronreute bei den Investitionen zunächst aber auf den Schulstandort in Blitzenreute.