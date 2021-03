Keller unter Wasser gesetzt

Eine bislang unbekannte Person hat am vergangenen Wochenende einen Schlauch, der zur Trockenlegung eines Sumpfgebiets bei Blitzenreute genutzt wird, in den Keller eines Rohbaus im Sonnentauweg umgelegt. Der Keller des Mehrfamilienhauses wurde laut Polizei so unter Wasser gesetzt, dass ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstanden ist. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07584/92170 um sachdienliche Hinweise.