Der DFB ehrt jährlich verdiente Personen des Amateurfußballs mit dem DFB-Ehrenamtspreis bzw. mit dem Preis „junge Fußballhelden“. Der Jugendsprecher des SV Fronhofen, Lukas Heinz, wurde hier für seinen vorbildlichen, ehrenamtliches Einsatz ausgezeichnet. Hans-Peter Walser vom Bezirk Bodensee sprach in seiner Laudatio darüber, dass ohne ehrenamtliches Engagement das Vereinsleben nicht stattfinden kann und es umso bemerkenswerter ist, wenn junge Menschen sich für ihre Mitmenschen und Kameraden einsetzen, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

Die Jury wertete bei der Ehrung von Lukas Heinz die vielseitigen Aufgaben, welche er bereits in seinem jungen Alter in die Hand genommen hat. Sei es die Organisation des SVF-Fußball-Camps im Rahmen des Feriencamps der Gemeinde Fronreute, die Organisation eines Bowlingabends für die gesamten Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft, seine Mithilfe und Verantwortungsübernahme beim jährlichen Pfingstfest des SVF oder die Unterstützung der Jugendleitung sowie der Jugendtrainern in ihrer täglichen Arbeit. Auch das Engagement über den Fußball hinaus in der Landjugend Fronhofen und bei der 72 Stunden Aktion der Diözese Rottenburg-Stuttgart sprechen für Lukas Heinz.

Eine weitere Ehrung, die von Hans-Peter Walser im Namen des WFV und des DFB durchgeführt wurde, war die Verleihung des DFB-Ehrenamtspreis für Joachim Müller. Die Notizzettel, die sich Herr Walser für diese Laudatio zurecht geschrieben hatte, waren mehrere Seiten lang – je weiter er in seiner Rede fortgeschritten war, wurde auch dem letzten Zuhörer sowie dem Geehrten selber klar: Es kann sich nur um Joe Müller handeln. Langjähriger erfolgreicher aktiver Spieler des SV Fronhofen, seit 2004 in Verantwortung beim SVF. Initiator, Ideengeber und Triebfeder unser Jugendspielgemeinschaft (SGM FFB) mit dem SV Blitzenreute, dem SV Fleischwangen sowie zu Beginn auch noch dem SV Ebenweiler – also der Ansprechpartner für jeden und Mithelfer am jährlichen Pfingstfest, sowie Mitinitiator des SVF-Freundeskreises und vieles mehr. Mit den Worten: „Lieber Herr Müller, mit Ihrer respektvollen, hilfsbereiten Art, mit Ihrem Engagement für unsere Mitmenschen sind Sie nicht nur in Ihrem Verein eine anerkannte Person, sondern auch weit über die Ortsgrenzen hinaus in unserem Bezirk ein Vorbild. Sie können stolz sein auf Ihr tun, das ist nicht selbstverständlich…“.

Der SV Fronhofen kann sich diesen Worten nur anschließen und ist Stolz darauf, solche Persönlichkeiten im Verein zu haben.