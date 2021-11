Jugendliche zündeln in Blitzenreute

Der Polizei sind am Freitag kurz vor Mitternacht mehrere Jugendliche gemeldet worden, die in Blitzenreute in einer Bushaltestelle zündelten. Durch die Streife des Polizeireviers Weingarten konnte vor Ort ein qualmender Mülleimer festgestellt werden, der mit einem Eimer Wasser endgültig gelöscht wurde, heißt es im Polizeibericht. Die Jugendlichen konnten nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803-6666 zu melden.