In Staig wird’s teils erst weiter unten tragfähig

Hausbau ist im geplanten Baugebiet „Hahnenweide 2“ in Staig möglich, wird aber wegen der Bodenbeschaffenheit schwieriger und damit für Grundstückskäufer teurer. Der Gemeinderat setzt die Planungen fort.

„Doch nicht so schlimm wie befürchtet“ – so der Tenor der Aussprache im Gemeinderat. Nach Vorstellung eines Gutachtens zur Bodenbeschaffenheit im künftigen Fronreuter Baugebiet „Hahnenweide II“ votierten die Ratsmitglieder einstimmig dafür, den eingeleiteten Planungsprozess fortzusetzen.

Das Areal der „Hahnenweide II“ liegt südlich der ortsdurchfahrenden Bundesstraße (von Weingarten kommend links) und soll diesen Teil des Dorfes zwischen Schulstraße und dem Weg „Staiger Ried“ abrunden. Vielleicht sagt der Name „Staiger Ried“ schon einiges aus. Denn einerseits liegt die Fläche ideal in der Ebene mit perfekter Aussicht und ist gut erreichbar. Andererseits hat ein Ried eben die Eigenschaft, einen nicht ideal stabilen Untergrund für eine Bebauung zu bieten.

„Hahnenweide II“ gehört zu den sechs geplanten Baugebieten, für die Fronreute die derzeit noch gültige Rechtslage einer erleichterten Bebauungsplanung nutzen will. Ob und wann eine Realisierung in den nächsten zwölf Jahren folgt, ist noch nicht absehbar. Aber die Planungen und Untersuchungen sollen die Entscheidungen erleichtern, so Bürgermeister Oliver Spieß vor dem Gemeinderat.

Vor diesem Hintergrund hat Fronreute vor Monaten ein Ingenieurbüro beauftragt, über Stichproben die Bodenqualität im Bereich „Hahnenweide II“ zu prüfen. Dies geschah über ein Dutzend Sondagen über Bohrungen. Das bedeutet, dass man an diesen Punkten feststellen kann, was für Bodenschichten es gibt und wie dick diese jeweils sind. Dies erlaubt einigermaßen preisgünstig Rückschlüsse für das gesamte Gelände. Da es aber gleichwohl nur zwölf Bohrungen sind, lässt sich nicht sagen, wie breit die jeweiligen Schichten sind, ob sie beispielsweise steil oder flach verlaufen. Dennoch lassen sich die maßgeblichen Erkenntnisse gewinnen.

Laut dem Ergebnis ist Bauen in Richtung Hang hin problemlos gut, also bei der Schulstraße. Dort stößt man sofort auf tragfähigen Grund. Dahingegen wird auf der Ebene - und damit auf dem größeren Teil der fraglichen Fläche - die oberste eher weiche Schicht immer dicker, so dass man im extremsten Fall erst in sechs Metern Tiefe auf tragfähigen Grund stößt.

Dies bedeutet, dass Häuser dort auf Pfählen stehen müssen, was aber auch sonst nicht ungewöhnlich ist, oder man geht mit der Baulinie eben etwas runter – so Robert Schwerrieb, Gemeinderat und berufsbedingt Bauexperte. Auch eine Unterkellerung führt die Bauherren näher an die tragende Schicht heran. Dennoch ist ein Bodenaustausch notwendig. Dies aber auch aus einem zweiten Grund, und zwar wegen des Vorkommens von natürlichem so genannten geogenen Arsen. Das ist zwar im Unterschied zu dem aus Krimis bekanntem Gift unbedenklich, aber gemäß den Vorschriften muss die entsprechende Erde auf eine entsprechende Deponie – und das kostet.

Per einstimmigem Beschluss wird man die Planungen weiter voranbringen, auch wegen der sonst verfallenden Planungserleichterungen (Jürgen Ams). Im Laufe der Planungen könne man ja noch flexibel reagieren (Berthold Denzler, Thomas Böse-Bloching). Und notfalls – so Florian Schmieder – bebaut man eben nur einen Teil des Areals. Aber die Lage sei für ein Baugebiet eben gut (Felix Reichert), und Interesse sei trotz der schon bekannten Herausforderungen schon offenkundig (Siegfried Bärenweiler).