In Staig fährt in Zukunft ein Linienbus in die Schule

Statt eines Schulbusses können Staiger Kinder jetzt mit dem Linienbus an die Blitzenreuter Grundschule fahren. Die Gemeinde bezuschusst die Monatskarte.

Dieses Ergebnis des Fronreuter Gemeinderats hat eine komplexe Vorgeschichte. Jüngst gab es Änderungen, die sich auf die Erstattung des Landkreises für Schulbusse und zu Gunsten der Gemeinde beziehen. Die Änderung ist eine Kürzung. Fortan gilt, dass der Landkreis nur noch die Schulbusfahrten der Kinder bezuschusst, deren Schulweg weiter als drei Kilometer ist oder deren Schulweg als gefährlich eingestuft wird.

Diese Regel hat keine Folgen für die Kinder an der Grundschule Fronhofen sowie an der Gemeinschaftsschule Horgenzell. Auch derzeit zehn Kinder an der Grundschule Blitzenreute fallen unter diese Regelung. Sie kommen aus Horb, Baienbach, Preußenhäusle und Meßhausen. Dahingegen entfällt der Schulbus künftig für derzeit 51 Kinder an der Grundschule Blitzenreute, das ist knapp die Hälfte der dortigen Schülerzahl. Betroffen sind neun Kinder aus dem Dorf Blitzenreute, beispielsweise aus der Straße im Kalkofen, sowie 42 aus dem Dorf Staig. Zwar ist die Steige zur Blitzenreuter Schule hoch mehr als nur steil, teils ist sie auch nicht ganz übersichtlich, aber laut staatlicher Einschätzung gilt der Weg nicht als gefährlich. Schon vor und auch nach einer Elterninformation Mitte Juni gab es gegen diesen Sachverhalt offenen Widerspruch. Zahlreiche Staiger Eltern haben ihren Protest auch in einem gemeinsamen Brief an die Ratsmitglieder, die Verwaltung sowie den Landrat dargelegt. Viele Eltern wollen ihre Kinder nicht zu Fuß gehen lassen, und auch Autofahrten empfinden einige nicht als idealen Ersatz.

In den vergangenen Wochen ist die Gemeindeverwaltung nicht untätig geblieben und hat einen Lösungsvorschlag ausgehandelt, den der Gemeinderat nun sogar noch etwas aufgestockt hat.

Das Angebot wird möglich, da die RAB (Regionalverkehr Alb-Bodensee) ihren öffentlichen Buslinienverkehr im Interesse der Schüler aus Staig erweitert – und zwar um drei Fahrten zum Schulbeginn und zum Unterrichtsende sowie zum Abschluss des Betreuungsprogramms um 15.50 Uhr. Die RAB wird hierfür nicht nur an der Bundesstraße in Staig halten, sondern auch auf Höhe des dortigen Kindergartens und oben direkt vor dem Blitzenreuter Schulgebäude.

Allerdings müssen die Eltern für ihre Kinder jeweils eine Schülermonatskarte lösen, und die ist mit 32,50 Euro doppelt so teuer wie der bisherige Eigenanteil beim Schulbus.

Bei der genannten Elterninformation war bereits von einem kommunalen Zuschuss die Rede, der nun vom Gemeinderat beschlossen worden ist. Die Verwaltung sah vor, dass die Kommune pro Monat und pro Kind zehn Euro erstattet. Bei der Aussprache brachte Siegfried Bärenweiler einen höheren Zuschussbetrag ins Spiel, von dem Familien mit mehr als einem Kind an der Grundschule Blitzenreute profitieren sollen. Nach weiteren Stellungnahmen einigten sich die Ratsmitglieder einmütig darauf, dass fortan das erste Kind einen Zuschuss von zehn Euro erhält sowie die jeweils zweiten und alle weiteren Kinder einer Familie 15 Euro. Nun hoffen Rat und Büregrmeister Oliver Spiße, dass möglichst viele Familien dieses Angebot annehmen, zumal die Monatskarte nicht nur für den Schulweg Gültigkeit besitzt, sondern beispielsweise auch bei der Fahrt zur Musikschule eingesetzt werden kann.