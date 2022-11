Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemäß dem Motto „Hilfe wo Sie benötigt wird“, hat der SV Fronhofen 1955 über 200 Paar neue, sowie gut erhaltene Turn- und Fußballschuhe und diverse Kleidungsstücke sowie Sportartikel gesammelt und diese über Kontakte des Vorstands Daniel Aust direkt an bedürftige Kinder- und Jugendliche auf den Philippinen sowie in Nigeria weitergeleitet. Was für uns als selbstverständlich angesehen wird, dass unsere Kids entsprechende Schuhe haben um zum Beispiel Sport zu treiben, ist dies in vielen Regionen auf der Welt ein Luxus. Mit dieser Aktion, die dank der großzügigen Unterstützung regionaler Unternehmen sowie Mitgliedern des SVF erst ermöglicht wurde, konnten zahlreiche Kinder- und Jugendliche unterstützt werden. Das Lächeln und die Freude über die neuen Schuhe spricht für sich. Der SV Fronhofen möchte allen Danke sagen, die diese Aktion unterstützt haben!