Herabfallende Ladung beschädigt Auto

Durch herabfallende Ladung (Erde und Schutt) eines Baustellen-Lkw ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der K 7962 zwischen Fronhofen und Baienbach die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Mercedes-Benz beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden am Pkw lässt sich laut Polizei auf rund 4000 Euro beziffern. Nach Angaben des Geschädigten fuhren vor ihm einige Fahrzeuge, eventuell wurden auch diese durch herabfallendes Material beschädigt. Personen, die Hinweise zu dem Lkw geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584/92170, in Verbindung zu setzen.