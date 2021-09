In Flammen aufgegangen ist am Montagnachmittag eine Hecke im Öschweg in Staig. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, teilt die Polizei weiter mit.

Zuvor hatte ein Bewohner mit einem Bunsenbrenner Unkraut entfernt und dadurch versehentlich die Hecke in Brand gesetzt. Anwohner übernahmen erste Löscharbeiten, bis die verständigte Freiwillige Feuerwehr das Feuer löschte.