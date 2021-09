Haus in Fronreute brennt

Gerade noch rechtzeitig konnten Bewohner am Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Blitzenreute verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Laut Polizeibericht war ein Anwohner war durch Rauchgeruch geweckt worden. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Dach. Die Freiwilligen Feuerwehren Blitzenreute und Fronhofen konnten das Feuer rasch löschen. Der Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Wohnhaus kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten war die B 32 vorübergehend gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.