Herbstzeit ist Kabarettzeit in der ganzen Region. Vielleicht lag es an der aktuellen Fülle der Veranstaltungen, dass etliche Plätze beim zweiten Teil der „Kuhstallgschichta“ leer geblieben sind.

Seit vielen Jahren veranstaltet der Lionsclub Weingarten die „Kuhstallgschichta“, Kleinkunstabende mit hochkarätigen Kabarettisten in heimeliger Atmosphäre. Alle Mitglieder sind namhafte Unternehmer aus der Region, die sich für ehrenamtlich für andere engagieren und da helfen wollen, wo institutionelle Hilfe nicht greift. Mit Spenden und den Umsätzen ihrer Veranstaltungen unterstützen sie zahlreiche Projekte des Lionsclub international, aber eben auch viele Projekte hier vor Ort, zum Beispiel therapeutisches Schwimmen und Reiten für Blinde und Sehbehinderte oder die Ravensburger Clowns, die in Seniorenheimen, Kliniken und anderen sozialen Einrichtungen für ein Lächeln trotz tiefer Not sorgen.

Wie immer hatte der Lions Club Weingarten alles perfekt vorbereitet. Und Kabarettist Thomas Reis, selbsternannter Borkenkäfer der Hirnrinde, nahm die Zuhörer mit auf eine Führung durch die nationale und internationale Politik. Gut eingerichtet im Oberstübchen, so präsentierte sich Thomas Reis im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute, mit einer Spur von Gedankenchaos, der sich immer wieder in seinen Ideen verirrt und eigentlich einen Spamfilter für sein Gehirn bräuchte.

Da kam kein einziger Politiker ungeschoren davon. Ursula von der Leyen wurde zur EU-Amazone ernannt, der Name Putin rückte in Zusammenhang mit Truthennen und Innenminister Horst Seehofer mutierte zum „Trump ohne Twitter“.

Da Minister kein Beruf mit Ausbildung ist, so Thomas Reis, könne eigentlich jeder Politik machen, sogar die Putzfrau Gretel im saarländischen Karneval. Mit diesem Seitenhieb auf Annegret Krampp-Karrenbauer lenkte Thomas Reis, „Holzwurm im Schlagbaum“, den Blick auf verschiedenste Ereignisse aus der Politik.

EU-Dauer-Aussteiger Großbritannien wurde kurzerhand zum berühmtesten englischen Autisten unter den Nationen… mit Inselbegabung. Früher war der Fisch in der Plastikverpackung, heute ist die Verpackung im Fisch. Die „Friday-for-Future“-Bewegung lockt inzwischen zunehmend mehr Erwachsene auf die Straßen. Nostalgiereise für alte Säcke oder echte Erkenntnis? Klar, dass auch der Abgasskandal der Autokonzerne und das Dieselfahrverbot ebenso Stoff für das kabarettistische Programm lieferten wie autonomes Autofahren.

Scharfzüngig und knallhart verteilte Thomas Reis seine Pointen, wirbelte von einem Thema zu anderen – manchmal akustisch schwer zu verstehen. Das machte es dem Publikum nicht leicht, zu folgen.

Gemäß dem elften Gebot des politischen Kabaretts „Du sollst nicht verblöden“ setzte Thomas Reis politisches Wissen bei seinem Publikum voraus. Kurzerhand verschlankte er den Föderalismus in die Regierungsbereiche „Aldi Süd“ und „Aldi Nord“. Er wunderte sich über die Nachhaltigkeit der Werbung. Selbst nach vielen Jahren sind die Werbeslogans immer noch in den Gehirnen der Menschen fest verankert.

Die Gesellschaft verändert sich, die Sprache auch. Aus Studenten werden Menschen mit Semesterticket, aus Säuglingen werden kleine Menschen mit Unterdruck, Götterspeise mutiert zum Pudding mit Parkinson.. .Lachmuskelstrapazierend bediente sich der Wortakrobat Thomas Reis der modernen genderbewussten Sprache und seine Zuhörer freuten sich über die kreativen Wortschöpfungen, die dabei entstanden.